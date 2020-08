AURONZO GIORNO 1 - Lazio, pallone e intensità. Milinkovic brilla, Escalante e Acerbi lavorano a parte

DIRETTA ALLENAMENTO SS LAZIO - SEGUI IL LIVE - PREMI F5 PER AGGIORNARE

AURONZO DI CADORE - Termina alle 11.35 la prima seduta della Lazio ad Auronzo. Grande intensità, ritmi elevati, tanto pallone. Inzaghi plasma da subito una squadra aggressiva dalla quale pretende intelligenza e pressing. Il clima è ottimale, il gruppo è già affiatato. Basi importanti dalle quali ripartire. In palestra hanno lavorato Leiva e Cataldi, Escalante e Acerbi hanno invece eseguito un protocollo personalizzato in campo. Ovazioni in particolare per Milinkovic, autore di grandi giocate e di un gol di sublime fattura tecnica, e per il duo Luis Alberto - Immobile. Appuntamento per la seduta pomeridiana alle ore 17.

11.34 - Inzaghi chiede grande concentrazione. Questo esercizio, come specifica il Mister, racchiude tutto quello che vuole dalla sua Lazio. Bel clima comunque in campo. Lukaku, Lazzari e Milinkovic si lasciano andare a fragorose risate. Vincono i gialli ma fra le proteste. Immobile fa finta di scagliarsi contro Parolo. Un clima di competizione e allo stesso tempo grande affiatamento che strappa gli applausi del pubblico. È ora di bere.

11.20 - Piccolo discorso di Inzaghi improntato sull'aggressività. Il mister vuole che una volta persa palla si proceda subito a pressare il portatore di palla. Seconda parte dell'esercizio che prende il via. Chi recupera palla può infatti segnare subito, eludendo la regola dei passaggi e dei secondi.

11.16 - Prima parte dell'esercizio finita. Ai 35 secondi iniziali se ne aggiungono altri 15. Richiesta quindi molta più intensità. Inzaghi lo fa presente alla squadra avvertendo di dare tutto: ultimi due blocchi e poi sarà riposo.

11.13 - Gol strepitoso di Milinkovic che strappa l'ovazione dello Zandegiacomo. Palla recuperata con una spallata da Luis Alberto, dribbling su Luiz Felipe messo a terra e poi gol di tacco.

11.10 - L'esercizio è decisamente intenso ma dopo appena 1 minuto di pausa riprende. Applausi dal pubblico presente verso i calciatori.

11.00 - Terminata la messa in moto con il pallone esercizio di possesso palla a un tocco con quattro porticine in cui segnare sui 30 metri. Squadra divisa in due. Non fratinati: Armini, Vavro, Radu; Lazzari, Milinkovic, Badelj, Jony, Kiyine, A.Anderson, Immobile. Fratinati: Bastos, Luiz Felipe, Falbo; Marusic, Djavan, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Raul Moro. Lavorano sul campo adiacente in solitaria Escalante ed Acerbi. Leiva e Cataldi non sono in campo. Inzaghi chiede molta pressione sul pallone. Non si può segnare entro i primi 35 secondi.

10.45 - Squadra finalmente in campo fra gli applausi. Briefing agli ordini di Mister Inzaghi e gruppo in diviso in due per un riscaldamento con il pallone

10.24 - L'impianto conta attualmente un centinaio di tifosi. La squadra sta lavorando in palestra ed è attesa sul campo

9.55 - I portieri sono i primi ad entrare in campo. Strakosha, Adamonis, Guerrieri e Alia agli ordini di Grigioni iniziano il loro riscaldamento con prese alte e basse ravvicinate sotto la curva che dà sul Lago di Auronzo.

AURONZO DI CADORE - Tutto pronto allo Stadio Zandegiacomo per la prima seduta di allenamento 2020-2021. Una mattinata contraddistinta finalmente dal Sole, nonostante l'umidità avvolga la comunità auronziana. Entusiasmo da parte del pubblico, già in fila all'esterno per ritirare i biglietti prenotati o attendere gli eventuali invenduti. Circa 50 i supporter già all'interno dell'impianto, sistemati secondo le norme di distanziamento sociale. Mister Inzaghi e il suo staff hanno già effettuato un primo sopralluogo sul campo, sistemati coni, cinesini e pali sul prato verde.