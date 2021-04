Ceferin: "Tutte le gare di Euro2020 avranno i tifosi negli stadi"

Gli Europei avranno seppur in modo parziale, il pubblico negli stadi. Ad annunciarlo è stato Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, che ha così commenta al sito ufficiale della confederazione: “Abbiamo lavorato in maniera diligente con le federazioni e le autorità locali dei vari Paesi, per garantire un ambiente sicuro e di festa in occasione delle partite e sono davvero felice che potremo riaccogliere gli spettatori in occasione di tutte le partite per celebrare il calcio nazionale nel continente ".

FORMELLO - Lazio, la ripresa: Caicedo a riposo, Escalante fermo

Milan, le condizioni degli infortunati in vista della Lazio: due big in dubbio

TORNA ALLA HOME PAGE