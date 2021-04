FORMELLO - Lazio, la ripresa: Caicedo a riposo, Escalante fermo

FORMELLO - I titolari di ieri in palestra, sul campo soltanto i calciatori non utilizzati al “Maradona”, fatta eccezione per Lazzari e Correa, sul terreno di gioco per degli allunghi di scarico. Il gruppo ristretto è formato da Musacchio, Patric, Hoedt, Akpa Akpro, Parolo, Minala, Cataldi, Pereira, Lulic, Muriqi, più Di Fusco, ragazzo dell’Under 18. A riposo Caicedo nonostante ieri non sia stato impiegato nemmeno a gara in corso. Domani dovrebbe tornare ad allenarsi coi compagni per cominciare a preparare il match di lunedì con il Milan. Ci sono altri due allenamenti a disposizione. Out Escalante, fermo dalla rifinitura anti-Benevento. Da monitorare le condizioni di Leiva e Luis Alberto, i due calciatori arrivati acciaccati alla sfida di Napoli. Domani seduta prevista alle 15.