Milan, le condizioni degli infortunati in vista della Lazio: due big in dubbio

Poco più di tre giorni e all'Olimpico andrà in scena il big match tra Lazio e Milan. Per i rossoneri sono ancora tanti e importanti i dubbi di formazione di Pioli, che dovrà sciogliere le riserve nelle prossime ore soprattutto per quanto riguarda Theo Hernandez e Ibrahimovic. Attorno allo spagnolo alle prese con una contrattura al polpaccio, non filtra ottimismo per lunedì sera. Lo svedese alle prese con un affaticamento andrà anche lui valutato nelle prossime 48 ore. Chi ci sarà sicuramente sarà invece Bennacer, che ha ormai smaltito un problema alla caviglia.

