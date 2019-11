Celtic - Lazio, oggi la memoria difensiva biancoceleste: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Dopo le tre vittorie consecutive in campionato, la Lazio di Simone Inzaghi vuole tornare protagonista anche in Europa League. I biancocelesti giovedì ospitano il Celtic e vogliono vendicare l'immeritata sconfitta di due settimane fa subita a Glasgow. Proprio dopo il match in Scozia, la Uefa ha aperto un procedimento contro il club biancoceleste per cori offensivi. Si tratterebbe, secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, di un vaffa rivolto al Celtic. Nessuna discriminazione, offesa razziale o problematica di altra natura, ma più o meno quanto fatto dagli scozzesi che hanno scritto la stessa parola su uno striscione. Si deciderà il 21 novembre e la Lazio rischia una multa che vorrebbe evitare. Oggi sarà presentata la memoria difensiva che punta a scagionare i biancocelesti. Per quello che riguarda gli scozzesi, invece, i provvedimenti aperti sono due e sono gli striscioni quelli a far rischiare di più i biancoverdi. Bisogna aspettare circa due settimane, ma prima c'è da battere la squadra di Lennon sul campo.

