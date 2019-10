Celtic - Lazio, parla il cugino di Lukaku: "Loro forti, ma sono fiducioso"

Dopo aver già espresso una sua opinione sul match il cugino di Jordan Lukaku e calciatore del Celtic Boli Bolingoli-Mbombo si è soffermato sulla sfida di stasera contro la Lazio: “Si tratta di una bella partita, è bello giocare contro una squadra come la Lazio, che è una grande squadra in Italia. Vogliamo andare per la vittoria, ovviamente, e mantenere il primo posto nel gruppo. Abbiamo fatto un buon inizio nel girone e penso che possiamo continuare così. Il fatto di giocare la prima partita contro la Lazio in casa gioca a nostro favore, quindi speriamo di ottenere un buon risultato.Vogliamo prendere i tre punti - si legge sul portale del Celtic - ovviamente. Questo significherebbe che nelle nostre ultime tre partite del gruppo, possiamo puntare in alto in modo da poter continuare la nostra avventura in Europa League dopo la fase a gironi”.

LAZIO - “La Lazio sarà pericolosa. Le squadre italiane non sono mai facili da affrontare. Sono aggressivi e tatticamente sono molto bravi, ma con la nostra qualità, sono fiducioso. Se dovessimo vincere questa partita stasera, ci metterà in una buona posizione per il restante calendario nel gruppo, ma valutiamo partita dopo partita. Siamo concentrati solo su questo match contro la Lazio".

