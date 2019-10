Celtic - Lazio, parla il cugino di Lukaku, Bolingoli-Mbombo: "Motivati, giocheremo ancora meglio"

Classe 1995, Boli Bolingoli-Mbombo è uno dei difensori del Celtic Glasgow, ma è anche il cugino di Jordan e Romelu Lukaku. La sfida di giovedì prossimo in terra scozzese perde quindi di fatto, con l'esclusione di Lukaku dalla lista UEFA presentata a settembre, uno dei possibili spunti addizionali. Bolingoli-Mbombo, dal canto suo, interpellato dal quotidiano scozzese "The Scotsman", ha dichiarato che di come nel club biancoverde non si tema la Lazio: "Non sarà difficile passare da una sfida di campionato a questa. Eravamo motivati contro il Ross County (sfida terminata 6-0 ndr) e l'Europa League ci dà semplicemente ancora più stimoli. Penso quindi che potremo giocare ancora meglio".

