Celtic - Lazio, Zoff: "Pubblico di Glasgow un fattore. Su Edouard..."

Dino Zoff, ex allenatore e presidente della Lazio, è stato contattato dalla stampa scozzese per la presentazione della sfida dei biancocelesti contro il Celtic Glasgow. Queste le sue parole: "La Lazio è una grande squadra con buona esperienza internazionale, diffusa in tutti i reparti. Inoltre i biancocelesti hanno ottime individualità. Il pericolo numero uno per il Celtic sarà Immobile, che i tifosi scozzesi già conoscono anche per le apparizioni con l'Italia. Ciro è un attaccante top, ha grande fiuto del gol ed è molto prolifico sia in Serie A che in Europa League".

PUBBLICO DI GLASGOW - “Inzaghi è un allenatore che predilige la costruzione del gioco. Tatticamente è molto preparato ed è pieno di idee. Le sue squadre non fanno affidamento sulle palle lunghe, ma costruiscono azioni da dietro. Il Celtic può fare affidamento sul pubblico di Glasgow che è un fattore, a tal punto che non sono sicuro che la Lazio possa avere la personalità di recuperare la partita se dovesse andare in svantaggio".

OBIETTIVO LAZIO - "La Lazio ha come obiettivo la qualificazione ai sedicesimi, ma prima deve superare il girone. Un'eventuale sconfitta in Scozia potrebbe complicare la situazione, quindi credo che si giocherà la partita al massimo. Certo, in ogni caso nel quarto turno il Celtic poi dovrà sbarcare a Roma, quindi ci sarebbe tempo per recuperare. Personalmente sono molto curioso di vedere questa partita, la squadra di Lennon gareggia ogni anno in Europa ed è formidabile in casa".

SU EDOUARD - "Tutti parlano molto di Edouard, quindi sono curioso di vederlo giocare contro la Lazio. Finora sta facendo bene, mi sembra che sia un giovane molto promettente. Le partite internazionali contro i grandi club europei possono dargli visibilità, quindi dovrebbe cercare di sfruttare al massimo ogni occasione".

