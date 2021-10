Centenario Milite Ignoto, a Latina la commemorazione dei caduti laziali

Quest’anno ricorre il Centenario del Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani la cui salma è sepolta a Roma all'Altare della Patria. Per l'occasione il Lazio Clan Latina ha voluto organizzare un evento per commemorare tutti i caduti della Società Podistica Lazio sul fronte austro-ungarico durante la Prima Guerra Mondiale. La manifestazione “Dai campi di gioco ai campi di combattimento” si terrà Lunedì 25 Ottobre 2021 a Latina presso la Casa del Combattente in Piazza San Marco n. 4, ore 18:00 e l'ingresso sarà gratuito.