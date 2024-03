Cesena-Lazio Women, Pittaccio: "C'è desiderio di rivalsa. Vogliamo dimostrare..."

In vista dello scontro diretto di domani tra Cesena e Lazio Women, la Figc ha intervistato Francesca Pittaccio che ha raccontato le sensazioni sulla gara e non solo. Queste le parole della biancoceleste: "C’è grande desiderio di rivalsa, vogliamo dimostrare chi siamo e mettere in campo la nostra mentalità per ottenere il massimo risultato".

Nel corso della chiacchierata, il terzino ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, dalla Lodigiani alla Lazio, sottolineando quanto sia stato importante il supporto della sua famiglia: "I miei, così come i genitori delle mie compagne, vengono a sostenerci ovunque, non importa dove, sono sempre lì e portano lo striscione che mi hanno dedicato. Sono una parte importante di me e della mia vita, calcistica e non".

Infine, due parole per descrivere il tecnico Gianluca Grassadonia: “È un trascinatore, ci ha dato una mentalità che prima non avevamo. Serie A? La Lazio ha una grande storia è vogliamo riportarla dove merita”.

