Lazio Women, domani il big match col Cesena: in palio c'è la promozione

Giornata di vigilia in casa Lazio, domani la Women affronterà il Cesena in trasferta. La gara, valida per la ventitreesima giornata di Serie B, è in programma alle 14:30 presso l’Impianto Sportivo Martorano. Doppia novità: si giocherà eccezionalmente di venerdì, su richiesta del club bianconero, e non allo Stadio Aldo Manuzzi. Uno scontro diretto fondamentale per la corsa alla promozione delle biancocelesti, attualmente sole in vetta alla classifica a +3 dalla Ternana e +4 dalle romagnole e intenzionate a allungare ancor di più le distanze dalle inseguitrici. La sconfitta subita nella gara di andata è ben impressa nella mente delle ragazze di Grassadonia che, ancora una volta, l’hanno analizzata attentamente in settimana per non commettere gli stessi errori. “È una partita aperta che avremmo voluto giocare allo stadio principale come è successo la settimana scorsa, ma andremo su un campo di periferia e questo ci dispiace perché è molto più piccolo e stretto. Però è partita, va affrontata con grande attenzione e cattiveria agonistica” ha tenuto a specificare il tecnico nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del club. L'intera rosa è a sua disposizione, potrà contare sull'aiuto di tutte per cercare di portare a casa l'intera posta in palio.

La direzione della gara è stata affidata al signor Enrico Eremitaggio della sezione di Ancona, coadiuvato dagli assistenti Stefano Allievi e Gregorio Maria Galieni.

