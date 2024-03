Cesena-Lazio Women, Grassadonia: "Dispiace non giocare al Manuzzi, ma..."

È la vigilia dello scontro diretto Cesena-Lazio Women e ai microfoni ufficiali del club, per presentare la gara, è intervenuto il tecnico delle biancocelesti Gianluca Grassadonia: "È una partita tanto importante perché affrontiamo la terza in classifica, una squadra che sta sicuramente facendo un campionato importante e l’unica sconfitta che abbiamo avuto è stata nella partita di andata. Una squadra che sta meritando quel posto in classifica. Sappiamo quanto conta questa gara e anche le altre, ma stiamo preparando con grande impegno, dedizione e concentrazione”.

“Abbiamo analizzato la sconfitta anche questa settimana, è stata una sconfitta immeritata. Loro hanno avuto un’occasione al primo tempo e poi ci hanno sorpreso al primo gol, al secondo tempo non hanno mai superato la metà campo se non nel recupero per chiuderla. Noi abbiamo avuto diverse occasioni, ma abbiamo potuto notare l’organizzazione e la qualità di questa squadra che gioca molto bene e si riconosce in mezzo al campo. Sarà una partita tanto importante, ma dobbiamo affrontarla come tutte le altre con la giusta serenità”.

“Le ragazze lo sanno, mi piace focalizzarmi solo sulla nostra partita senza guardare le altre. Chiaro che per il Cesena è una partita veramente importante perché avrebbe la possibilità di accorciare e noi di allungare ulteriormente. È una partita aperta che avremmo voluto giocare allo stadio principale come è successo la settimana scorsa, ma andremo su un campo di periferia e questo ci dispiace perché è molto più piccolo e stretto. Però è partita, va affrontata con grande attenzione e cattiveria agonistica”.

“Per me vale tanto quella di venerdì, poi avremo la sosta. È una partita tanto importante è lo sappiamo. Abbiamo anche voglia di rimanere su in classifica da soli perché la squadra sta facendo un grande cammino, ma troveremo dall’altra parte una squadra che vorrà batterci e si giocherà tutte le carte possibili e immaginabili. Giocare il venerdì? Non mi aspetto sorprese, ce l’hanno chiesto loro l’anticipo e senza problema glielo abbiamo concesso. Sono convinto che la partita non si giochi su questi fattori e non sugli spalti, ma sul campo. Mi dispiace non giocare al Manuzzi, ci faranno giocare lì e dovremo essere bravi a capire che gara ci aspetta”.

