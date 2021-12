Cessione Salernitana, offerte presentate e altre in arrivo: la situazione

La permanenza della Salernitana in Serie A dipende dalla giornata odierna. A poche ore dalla deadline fissata dalla Figc per il passaggio del controllo della società qualcosa si sta muovendo. In particolare quattro offerte sono già sul tavolo e a queste se ne potrebbero aggiungere altre due.

SITUAZIONE - All'offerta già presentata nei giorni scorsi dal notaio Roberto Orlando ne sono seguite altre tre: quella del gruppo dell'imprenditore Domenico Cerruti, una di due imprenditori napoletani che operano nel campo dell'energia elettrica e quella di Danilo Iervolino, fondatore ed ex presidente dell'Università Telematica Pegaso, che secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione avrebbe già versato la caparra (quindi sarebbe già vincolante). La cifra complessiva di quest'ultima proposta sarebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro. La Console&Partners, per conto del fondo lussemburghese Toro Capital e non più di Francesco Di Silvio, potrebbe comunque tentare un rilancio, così come anche un fondo americano starebbe verificando la fattibilità dell'operazione. Nel frattempo contatti tra trustee e Figc in attesa dell'accettazione di una proposta che farebbe scattare i quarantacinque giorni di proroga per il perfezionamento dell'operazione.