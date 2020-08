Champions League, il programma dei quarti di finale: si inizia oggi con Atalanta - Psg

Dopo i verdetti dell'Europa League che ha decretato le sue semifinaliste, torna stasera anche la Champions League. La prima delle quattro partite in programma per i quarti di finale si disputerà stasera e vedrà in campo Atalanta e Psg. La Dea sfida Neymar e compagni, alla terza partita ufficiale negli ultimi 5 mesi e senza Di Maria, Verratti e Mbappè (quest'ultimo dalla panchina). L'incontro si disputerà allo stadio Da Luz di Lisbona, dove scenderanno in campo anche Lipsia e Atletico Madrid domani e Barcellona e Bayern Monaco venerdì. Chiuderà il programma il Manchester City di David Silva che affronterà il Lione sabato 15. Di seguito il calendario completo.

I QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Atalanta-Psg, mercoledì 12 agosto, ore 21

Lipsia-Atletico Madrid, giovedì 13 agosto, ore 21

Barcellona-Bayern Monaco, venerdì 14 agosto, ore 21

Manchester City-Lione, sabato 15 agosto, ore 21

Calciomercato Lazio, sale l'attesa per David Silva: firma slittata di qualche giorno

Calciomercato Lazio, Muriqi per il "salto" di qualità: ecco perché

TORNA ALLA HOME PAGE