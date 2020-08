Calciomercato Lazio, sale l'attesa per David Silva: firma slittata di qualche giorno

David Silva potrebbe essere il grande colpo di quest'estate per la Lazio, ma anche per la Serie A. L'attesa per lo spagnolo cresce di giorno in giorno, la sua firma è attesa a breve e i tifosi non vedono l'ora di vederlo vestire la maglia biancoceleste. Con un'altra maglia simile, quella del suo Manchester City, sta ancora giocando le fasi finali della Champions League e sabato 15 scenderà in campo per affrontare il Lione nei quarti di finale. La competizione europea dei cityzens sta comprensibilmente rallentando la chiusura dell'affare con la Lazio, dato che quest'anno la squadra di Guardiola è una delle indiziate per vincere il trofeo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, questo è l'unico motivo per il quale non c'è ancora stata la fumata bianca. Si stanno limando gli ultimi dettagli legati al suo contratto, con una base di 2,5/3 milioni di euro per tre anni ai quali vanno aggiunti dei ricchi bonus. La prospettiva di giocare ancora la Champions e di farlo in una città come Roma ha convinto il giocatore, e chissà che non lo faccia da campione in carica. Per la firma, intanto, bisognerà attendere ancora qualche giorno.

