Champions League, Inzaghi chiamato a rialzarsi: Inter e Napoli in campo

Tornano le grandi serate con la Champions League. Questa sera, a partire dalle 18:45 ci saranno ben 8 match che verranno disputati per la 3° giornata della massima competizione europea. Tra le partite in programma, ce ne sono due in particolare che sono attese con maggior interesse dall'Italia. L'Inter di Simone Inzaghi - attualmente terza nel girone - sfiderà a San Siro il Barcellona alle 21:00. Sarà un vero banco di prova per i nerazzurri dopo l'ennesimo insuccesso maturato in campionato contro la Roma. Il Napoli di Spalletti invece, sempre alle 21:00 si scontrerà con l'Ajax all'Amsterdam Arena. Gli azzurri attualmente sono al comando del gruppo A, chissà quale sarà il loro destino questa sera. A seguire, il programma completo.

Ore 18.45: Bayern Monaco - Viktoria Plzen

Ore 18.45: Marsiglia -Sporting

Ore 21: Inter - Barcellona

Ore 21: Ajax - Napoli

Ore 21: Eintracht F.- Tottenham

Ore 21: Liverpool - Rangers

Ore 21: Bruges - Atletico Madrid

Ore 21: Porto - Bayer Leverkusen