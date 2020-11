Champions League, l'Atalanta espugna Anfield. Cade l'Inter con il Real Madrid

Si conclude questo mercoledì di Champions League. Tra le italiane, scendono in campo l'Inter e l'Atalanta. La compagine di Conte affronta il Real Madrid di Zidane, partita che si mette subito in salita al 7' minuto con un rigore realizzato da Hazard. Restano poi in 10 i nerazzurri per l'espulsione rimediata da Vidal, a causa delle forti proteste in seguito a un presunto fallo da rigore non fischiato a favore dell'Inter. Oltre all'inferiorità numerica, al 59' minuto arriva anche l'autogol: traversone dentro, Hakimi impatta ma infila nella porta sbagliata. Non cambia il risultato, che rimane sul 2 a 0 per i blancos. Impresa invece dell'Atalanta, che sbanca Anfield. Dopo un primo tempo senza reti, la Dea trova il vantaggio al minuto 60 con Ilicic: cross di Gomez, insacca in scivolata l'attaccante. Non si fermano gli uomini di Gasperini, che raddoppiano dopo soli 4 minuti: traversone di Gomez, sponda di Hateboer e conclusione da pochi passi di Gosens. Non riesce a rialzare la testa il Liverpool, che perde 2 a 0 in casa.

LE ALTRE - Vita facile per l'Ajax, che affonda il Midtylland per 3 a 1 e si piazza secondo nel girone a pari merito con l'Atalanta. Archivia la pratica anche il Bayern Monaco, sempre con il risultato di 3 a 1 grazie alle reti di Lewandoski, l'autogol di Wober e la rete di Sane. Nonostante il dominio totale sul match, non va oltre lo 0 a 0 l'Atletico Madrid di Simeone contro il Lokomotiv Mosca. Vince il Porto con il Marsiglia, imponendosi con il risultato di 2 a 0. Di seguito tutti i risultati.

Ajax - Midtylland 3-1

Atletico Madrid - Lokomotiv Mosca 0-0

Bayern Monaco - Salisburgo 3-1

Inter - Real Madrid 0-2

Liverpool - Atalanta 0-2

Marsiglia - Porto 0-2