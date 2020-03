Champions League: l'Atletico elimina il Liverpool, il Psg ribalta il Dortmund

CHAMPIONS LEAGUE - Passano Psg e Atletico Madrid, eliminate Borussia Dortmund e Liverpool. La notte di Champions League regala colpi a sorpresa e partite rocambolesche. I parigini ribaltano lo svantaggio dell'andata subito in Germania (2-1) e si impongono 2-0 grazie a Neymar e Bernat centrando la qualificazione. Lo stesso fanno i colchoneros del Cholo Simeone (vittoriosi 1-0 all'andata), che prima vanno sotto 2-0 incassando i gol di Wijnaldum e Firmino e poi con la doppietta di Llorente e il timbro di Morata buttano fuori dalla coppa i campioni in carica.

LIVERPOOL-ATLETICO - Il Liverpool la sblocca al 43': Chamberlain prende il fondo e crossa per Wijnaldum che di testa ha il tempo di indirizzare e schiacciare il pallone in porta. Sul tabellone di Anfield ora si legge 1-0, è di nuovo tutto in parità tra andata e ritorno. Nella ripresa è un monologo dei Reds con qualche intervallo dell'Atletico. Ci prova da fuori Chamberlain, Oblak si distende. Il portiere dei colchoneros è provvidenziale anche sull'incornata di Firmino: sul capovolgimento di fronte Joao Felix e Correa mettono paura ad Adrian, bravo a parare seppur stilisticamente non perfetto. Al 67' Robertson colpisce la traversa dopo lo spunto di Salah e al 69' Alexander-Arnold tenta la botta da fuori. È un assedio: Mané va in rovesciata, ma spara alto, mentre Salah dribbla tutti e calcia al lato il sinistro a giro. Si va ai supplementari dopo l'ultimo sussulto con il gol annullato a Saul per fuorigioco sull'ultima azione. Squadre stanche? Ma che. Al 94' Firmino fa esplodere Anfield segnando il raddoppio. Tre minuti e dalla festa si passa al gelo: Llorente (entrato per Diego Costa) raccoglie al limite e insacca all'angolo il destro. Rete pesantissima. Il Liverpool si ritrova nella condizione di recuperare, si butta in avanti e si sbilancia. L'Atletico va in contropiede ed è micidiale: Morata porta palla, serve Llorente che punta l'area, sposta e calcia trovando lo stesso buco di prima nella porta di Adrian sotto la Kop. È 2-2, è la notte dell'ex Real Madrid. La squadra del Cholo non solo l'ha ripresa, ma si è messa pure a distanza di sicurezza. E nel finale aumenta il gap con il 3-2 di Morata: gol, partita, qualificazione.

PSG-BORUSSIA DORTMUND - Passa ai quarti anche il Psg che butta fuori dalla Champions il Borussia Dortmund. I francesi riescono a ribaltare il 2-1 dell'andata, ci impiegano un tempo: al 28' Neymar sfrutta l'assist di Hakimi per mandare dentro di testa il vantaggio dei parigini. Al primo minuto di recupero Bernat raddoppia spingendo in porta il pallone e chiudendo l'azione da lui stesso iniziata. Il Dortmund non impensierisce la difesa del Psg, gli attacchi sono sterili e il nervosismo cresce. All'89' Emre Can perde la testa e commette un fallo gratuito su Neymar che gli costa, grazie all'intervento del Var, il rosso. In dieci uomini, i tedeschi perdono ogni speranza.