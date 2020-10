Champions League, la fase a gironi è un ring: la vignetta di 433 - FOTO

Poco più di 24 ore all'inizio della Champions League 2020/21. 8 gironi, 32 squadre e 16 posti disponibili per gli ottavi di finale. Le prime due di ogni gruppo vanno avanti, la quarta è fuori da tutto e la terza va in Europa League. La Lazio torna a giocare la competizione più importante d'Europa dopo 13 anni. Nel girone F se la vedrà con Borussia Dortmund, Zenit e Bruges. Il noto portale sportivo 433 ha deciso di festeggiare il ritorno della Champions League con una vignetta su Instagram. In un ring di wrestling sono rappresentati i giocatori più emblematici delle squadre più forti e favorite per il passaggio del turno. Diversi uno contro uno pazzeschi come: Immobile-Haaland, Suarez-Lewandowski, Neymar-Bruno Fernandes, Ronaldo-Messi, Sergio Ramos-Lukaku, Salah-Papu Gomez.