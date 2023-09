Champions League, Lazio-Atletico Madrid: dove sarà possibile vederla in chiaro

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Buone notizie per i tifosi della Lazio che potranno assistere all'esordio in Champions League contro l'Atletico Madrid in programma martedì 19 settembre su Canale 5. La rete Mediaset trasmetterà in esclusiva in chiaro la migliore partita del martedì e per l'occasione la scelta è ricaduta sul match tra biancocelesti e colchoneros. In cronaca di saranno Massimo Callegari e Riccardo Trevisani, con Alberto Brandi a condurre pre e post partita. L'altra emittente su cui è possibile godersi l'avvincente sfida è Sky Sport.