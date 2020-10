Champions League, lo Utd espugna Parigi. Vittoria facile per il Barcellona

Si chiude qui il martedì di Champions League. La Lazio batte il Borussia Dortmund e raggiunge il Club Brugge vittorioso sul campo dello Zenit in testa al girone. Il Barcellona passa agevolmente contro il Ferencvaros segnandone cinque. Non si fanno male invece Chelsea e Siviglia, che pareggiano 0-0 a Stamford Bridge. Vittoria importantissima del Manchester Utd che passa sul campo del Paris Saint Germain vincendo per 2-1 grazie alla rete di Rashford a tre minuti dalla fine. Di seguito i risultati.



Dyn. Kyiv 0 - 2 Juventus

Zenit 1 - 2 Club Brugge

Barcellona 5 - 1 Ferencvaros

Chelsea 0 - 0 Siviglia

Lazio 3 - 1 Dortmund

Paris SG 1 - 2 Manchester Utd

RB Lipsia 2 - 0 Basaksehir

Rennes 1 - 1 Krasnodar