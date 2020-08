Champions League, Mbappè difende la Ligue 1 e si complimenta con l'OL

Negli ultimi anni la Ligue 1 non è considerato un campionato estremamente competitivo: la supremazia del Paris Saint-Germain in campionato e la poca forza dimostrata in Europa avevano certificato un certo divario tra il calcio francese e quello degli altri top campionati continentali. Quest'anno però pare la musica sia cambiata: il PSG è approdato in semifinale eliminando l'Atalanta che gioca un buon calcio, ed anche il Lione è riuscito a superare il turno battendo il Manchester City ed ancor prima la Juventus (entrambe favorite per la vittoria finale).

LA RIVINCITA DI KYLIAN - Mbappè ha molto a cuore il suo paese e vederlo primeggiare così ora lo soddisfa molto (anche perchè lui stesso sarà protagonista di questa rivincita). Sui social, l'enfant prodige si è complimentato con il Lione a modo suo: ha pubblicato un Tweet scrivendo "Farmers League" (termine usato comunemente per deridere il campionato francese, ndr) con l'emoji del pagliaccio. Secondo la stella in forza ai parigini, ora nessuno si potrà permettere di dire che la Ligue 1 non produca calcio di livello.