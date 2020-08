Champions League, Messi e CR7 non in semifinale: non accadeva da 15 anni

CHAMPIONS LEAGUE NOTIZIE - Il netto 8-2 con cui il Bayern Monaco ha steso il Barcellona fa rumore. Una gara dominata dai bavaresi che hanno staccato il pass per le semifinale e ora attendono una tra Manchester City e Lione. La gara di ieri entrerà nella storia anche perché, dopo quindici anni, per la prima volta né Cristiano Ronaldo né Lionel Messi giocheranno le semifinali della Champions League. Non accadeva dalla stagione 2004/05, da allora in poi le squadre dell'argentino e del portoghese sono sempre arrivate al penultimo atto. Non in questa strana stagione, sconvolta dal Covid e dalle sorprese che hanno sconvolto la massima competizione europea per club.

