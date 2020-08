Calciomercato Lazio: saudade Felipe Anderson, ma l'affare è in salita

CALCIOMERCATO LAZIO - Felipe Anderson e la Lazio, due anni dopo. Potrebbe intitolarsi così una favola che ha per protagonisti il brasiliano e la squadra con l'aquila sul petto. Due estati fa l'addio dopo cinque anni vissuti intensamente con il brasiliano che sceglieva la Premier League e il West Ham. A distanza di poco pèiù di due anni, il giocatore sogna di tornare sulle rive del Tevere. Pipe è rimasto legatissimo alla Capitale ed è qui che ha deciso di trascorrere le vacanze. Una decina di giorni in Sardegna e poi ha voluto perdersi per le vie di Roma e ricordare tutti gli anni passati all'ombra del Colosseo. Ma un ritorno a Formello di Felipe Anderson è possibile? Il giocatore e l'agente ci sperano, ma l'affare è tutto in salita. Come spiega la consueta rassegna stampa di Radiosei, il West Ham è aperto a un prestito con un diritto/obbligo di riscatto (magari legato ad alcuni parametri). In casa Lazio poi non amano particolarmente i cavalli di ritorno e in più il rapporto con Simone Inzaghi, negli ultimi mesi dell'esperienza in biancoceleste di Felipe Anderson, non era più idilliaco come all'inizio. Per il momento è un sogno e una voce che i tifosi della Lazio sperano possa diventare realtà, ma sarà davvero difficile.

Calciomercato Lazio, rispunta Bonaventura: le ultime

Calciomercato Lazio, giorni decisivi per David Silva: la situazione

TORNA ALLA HOMEPAGE