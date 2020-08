Calciomercato Lazio, rispunta Bonaventura: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a lavoroare sul mercato. David Silva, Muriqi, Borja Mayoral e Fares sembrerebbero essere tutti vicini, ma ancora non è arrivata la fumata bianca per nessuno di loro. Si spera di avere una novità già nelle prossime ore, ma le trattative procedono. Proprio nel corso dei colloqui per il francese naturalizzato algerino sarebbe rispuntato un vecchio pallino. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, mentre la Lazio e Raiola parlavano di Fares, il procuratore avrebbe riproposto alle aquile Giacomo Bonaventura. Il centrocampista si è appena svincolato dal Milan ed è in cerca di una squadra. Già nei mesi scorsi, il procuratore aveva proposto il giocatore a Formello. Ai capitolini non dispiace affatto l'ex numero cinque rossonero per doti tecniche ed esperienza, ma resta qualche dubbio sia sulle sue condizioni fisiche che sull'ingaggio elevato richiesto. Tuttavia la candidatura di Bonaventura non è da sottovalutare e potrebbero esserci delle sorprese. Su di lui ci sono sempre Benevento, Atalanta, Torino e Roma, ma non è escluso che la Lazio, visti i buoni rapporti con Raiola, possa provare un colpo di coda. Considerazioni rimandate di qualche giorno perché prima ci sono altre questioni da risolvere: David Silva in primis.

