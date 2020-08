Calciomercato Lazio, giorni decisivi per David Silva: la situazione

Sono giorni di attesa in casa Lazio per quanto riguarda David Silva. Lo spagnolo lascia ancora il fiato sospeso l’ambiente biancoceleste: la firma non è ancora arrivata e questi giorni saranno decisivi per capire in che modo di concluderà la trattativa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei lo staff del giocatore ha rinviato ulteriormente la firma e Lotito ha deciso di attendere ancora: il tempo però stringe e la Lazio non aspetterà ancora per molto che il calciatore decida in modo definitivo sul suo futuro. Oggi il City scenderà in campo in Champions e da domani si rinizierà a capire in quale direzione andrà la trattativa. I biancocelesti rimangono alla finestra, il papà del giocatore ha escluso un ritorno in Liga ma i pericoli adesso sembrerebbero arrivare dall’Al-Sadd di Xavi che potrebbe garantire a Silva un ingaggio altissimo. Filtra comunque ottimismo e in questi giorni varrà messa in un modo o nell’altro la parola fine.

