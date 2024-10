Champions League, striscione shock dei tifosi del Dortmund - FOTO

Fonte: Chiara Scatena

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è conclusa la prima parte delle partite della seconda giornata di Champions League e tra le squadre scese in campo c'è stato anche il Borussia Dortmund, che con un pesantissimo 7-1 ha spazzato via il Celtic. L'attenzione degli spettatori però non è stata attirata solo da ciò che si è visto in campo, ma anche da quel che si è apparso sugli spalti.

Sul "Muro Giallo" del Westfalenstadion è infatti stato esposto un durissimo striscione contro la Uefa, "UEFA MAFIA", accompagnato da un altro che recitava "Non vi interessa lo sport, vi interessano solo i soldi". I tifosi del Dortmund poi ne hanno esposto addirittura un terzo in cui si faceva riferimento alle critiche per il nuovo format della Champions League.

Non è la prima volta che i sostenitori del Borussia Dortmund criticano la Uefa. L'ultima volta risale allo scorso anno durante la partita di Champions contro il Newcastle, quando lanciarono soldi fasi, lingotti d'oro e palline da tennis sul campo esponendo altri striscioni.