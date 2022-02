Chelsea, parla l’ex portiere: “Kepa? Con Sarri aveva il controllo della porta”

L'ex portiere Robert Green, in un’intervista a Football.london, ha analizzato il percorso dell'attuale estremo difensore del Chelsea: Kepa. Il giovane portiere da quando Tuchel è alla guida dei Blues non ha trovato tanto spazio, ora grazie al fatto che Mendy è impegnato in Coppa d’Africa sta trovando un po' di continuità. Lo spagnolo nel corso della sua esperienza al club inglese è passato anche sotto la guida di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è stato colui che gli ha dato maggior risalto concedendogli lo spazio che attualmente non ha, con lui era titolare indiscusso. L’ex portiere dei Blues ha infatti dichiarato che: “Con Sarri, è arrivato in un Chelsea che si concentrava sul controllo del gioco, sul controllo della palla, sul far fare a Jorginho 600 passaggi o altro. Questo era il fulcro del gioco. Con quello (il gioco di Maurizio Sarri), il portiere ha il controllo della porta e può prevedere ciò che può accadere durante una partita. Quindi ti concentri sul tuo gioco. Ma il gioco di Frank ha tolto tutto questo".

