Chiesa come papà Enrico, il gol all'Europeo è nel dna: ma quello del figlio porta la vittoria

Entra "indemoniato", con la solita fame che lo contraddistingue. E fa la differenza. Servito magistralmente da Spinazzola, Chiesa stoppa la palla in area di rigore e con precisione beffa Bachmann. Federico come papà Enrico, il gol è di famiglia. Si tratta infatti della prima volta in cui padre e figlio vanno in rete a un Europeo. Ma la marcatura dell'ex Lazio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non bastò a evitare la sconfitta. Arrivò il 14 giugno di venticinque anni fa contro la Repubblica Ceca, ad Anfield. Quello di Federico, invece, ha indicato la strada per la vittoria, percorsa da Pessina qualche minuto più tardi. Il bianconero ha confermato, in questo modo, che quello di Wembley per lui non è uno stadio qualsiasi. Quella di tre anni fa era un'amichevole, ma fu lui a conquistarsi il calcio di rigore che poi Insigne trasformò nell'1-1 contro l'Inghilterra. Di padre in figlio, ma anche il "fattore inglese": il destino sorride a Chiesa.

