Calciomercato Lazio, Felipe Anderson è più di una suggestione: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson può seriamente tornare alla Lazio. Le voci che sono circolate in questi giorni hanno trovato conferme in Spagna e in Brasile (nel paese natio di Pipe è trapelata la notizia che "si tratta"). L'attaccante è in scadenza nel 2022 con il West Ham e potrebbe arrivare con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. La volontà del giocatore è quella di tornare a Roma dopo annate non esaltanti a Londra e Porto.

ARMA LETALE - Felipe, nel 4-3-3 di Sarri, può essere letale. Non è un caso che ai tempi di Napoli l'allenatore lo voleva. Ora può averlo. Il ritorno a Formello di Pipe può essere uno stimolo per ritrovare convinzione e sprint. Inzaghi lo rivoleva già lo scorso anno, ma non fu accontentato. Sarri potrebbe avere più fortuna. Se arrivasse Brandt insieme a lui, l'attacco biancoceleste subirebbe una svolta non indifferente.