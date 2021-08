Chievo, Pellissier fonda la nuova società: ottenuto l'ok dalla FIGC

Come le fenici il Chievo è rinato dalle proprie ceneri. Nei giorni scorsi il club veronese non è riuscito a salvarsi in tempo dal fallimento, ma oggi Sergio Pellissier, autentica bandiera gialloblù, è riuscito a ottenere l'ok dalla FIGC per l'affiliazione della nuova società che si chiamerà FC Chievo 1929.

LE PAROLE DI PELLISSIER - L'ex attaccante aveva accennato a L'Arena il progetto diventato ora realtà: "Questo era il primo passo. La società ora è lì per essere messa in piedi. Da dove ripartirà? Terza, o seconda categoria. Dove sarà possibile. Ma è fondamentale ripartire. Io non mollo niente, per il Chievo non posso arrendermi davanti alle prime difficoltà. Tempo e sostegni, siamo chiari. Di tempo ne avevamo davvero poco per provare ad entrare subito. Ho cercato di lavorare in emergenza: contatti, solidità, sponsor, imprenditori, compagni di viaggio... Non ci sono riuscito oggi, ma domani è un altro giorno. Ora continuo con i miei sondaggi. Va creata una struttura organizzativa e magari la possibilità di partire anche subito dai giovani. Sto sondando il terreno. L’idea è di far prendere vita alla società, per poi strutturarmi nel corso di questo anno. Le persone fanno la differenza. Credo sia fondamentale trovare i giusti compagni di viaggio, gente da Chievo. Gli obiettivi sportivi, inizialmente, devono passare in secondo piano. La gente che ama il Chievo ha voglia di sentirlo nominare ancora. Questa conta. E conta esserci, non finire solo nella memoria. Poi, viene tutto il resto. Chi me lo fa fare? L’amore per il Chievo. Penso di averlo detto da subito: non posso arrendermi all’idea che una parte di me finisca chissà dove, cancellata. Poi, certo, non voglio regalare e regalarmi illusioni. Non sono qui per fare brutte figure. Vado in fondo, se davvero si può andare fino in fondo. Ma questo non è certo il momento di dire: beh, è finita e così sia. Se ami qualcosa o qualcuno, dai tutto".