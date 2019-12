Ciccio Valenti: "Nei titolari la Lazio ha dimostrato di valere la Juventus"

Dal Wrestling al calcio, Giacomo "Ciccio" Valenti si è sempre dimostrato un appassionato di sport a 360 gradi. Tifoso dell'Inter, il noto showman ha parlato a TMW Radio anche del momento della Lazio: "La Lazio è forte. In società fanno le scelte giuste e i giocatori a disposizione di Inzaghi sono ottimi. Negli 11 titolari i biancocelesti non sono inferiori alla Juventus, che non a caso hanno sconfitto due volte nel giro di un paio di settimane".

