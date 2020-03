CIES, classifica delle rose più costose: la posizione della Lazio

Non sempre il valore economico che viene attribuito alla rosa rispecchia i risultati ottenuti in campo. La Lazio, quest'anno, sta facendo brillare gli occhi a molti. Partita dopo partita gli uomini di Inzaghi stanno stanno conquistando un posto di rilievo nel panorama calcistico. Il CIES ha stilato una classifica che prende in considerazione il valore effettivo dei club europei. Primo il Liverpool di Klopp, inarrestabile. Segue il Manchester City e chiude il podio il Barcellona. La Lazio occupa invece la posizione numero 31. Ecco la classifica:

Liverpool 1,405 miliardi di euro

Manchester City 1,361

Barcellona 1,170

Real Madrid 1,100

Chelsea 1,008

Manchester United 1,007

Paris Saint-Germain 979 milioni di euro

Atletico Madrid 836

Tottenham 787

Juventus 783

11 Inter 773

17 Napoli 617

19 Roma 540

23 Milan 461

31 Lazio 350

32 Fiorentina 343

35 Atalanta 329

