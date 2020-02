Cincinnati, contatti con l'ex Lazio Stam per la panchina

Il Cincinnati cerca un nuovo allenatore dopo la separazione da Ron Jans, e nelle idee della dirigenza circola il nome di un ex difensore della Lazio. Come riporta Tuttomercatoweb.com ci sono stati i primi contatti con l'entourage di Jaap Stam, per un'ipotesi che potrebbe svilupparsi nelle prossime ore. L'ex tecnico del Feyenoord potrebbe così ripartire dalla MLS dopo le esperienze in Championship ed Eredivisie.