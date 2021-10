CLASSIFICA - Altro passo falso della Lazio che perde terreno

Altro passo falso della Lazio di Sarri. I biancocelesti escono sconfitti per 4-1 contro il Verona e perdono terreno in classifica. Nella giornata degli scontri diretti tra Napoli e Roma e Juventus e Inter i capitolini non ne approfittano. Vince la Fiorentina che scavalca Immobile e compagni, si ferma sul pari invece l'Atalanta che stacca la Lazio di un punto. Di seguito la classifica completa.

Milan 25

Napoli 24*

Inter 17*

Roma 15*

Atalanta 15

Fiorentina 15

Lazio 14

Juventus 14*

Bologna 12

Empoli 12

Verona 11

Torino 11

Sassuolo 11

Udinese 10

Sampdoria 9

Venezia 8

Spezia 7

Cagliari 6

Genoa 6

Salernitana 4

*una partita in meno