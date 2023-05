CLASSIFICA - Inter, assist Champions al Milan. Lazio, per il secondo posto...

Ai rossoneri potrebbe bastare solo un punto, mentre ai biancocelesti (in ottica piazza d'onore) farebbe comodo una vittoria larga...

L'Inter di Simone Inzaghi battendo l'Atalanta per 3-2 si è assicurata un posto per la prossima Champions League. I nerazzurri, grazie al successo di San Siro, sono saliti a 69 punti e sono certi di finire la stagione tra le prime quattro. Il successo di Lautaro Martinez e compagni ufficializza anche il fatto che la quarta classificata del campionato giocherà la prossima Champions. Prima di questo turno, infatti, c'era la possibilità che la quarta si vedesse soffiare il posto da Inter e Roma, qualora entrambe fossero finite fuori dalle fab four (con la sola possibilità del successo nelle finali di Champions ed Europa League per giocare la massima competizione europea per club). La vittoria della formazione di Inzaghi chiude i giochi anche per l'Atalanta che avendo tre punti di ritardo dal Milan e lo scontro diretto a sfavore non ha più la possibilità di finire tra le prime quattro. Ai rossoneri potrebbe bastare un solo punto nelle prossime due partite per conquistare il quarto posto. Leao e compagni hanno cinque lunghezze di vantaggio sulla Juventus e domenica sera è in programma proprio lo scontro diretto tra le due. I bianconeri, per sperare di finire tra le prime quattro nonostante i dieci punti di penalizzazione, devono vincere a ogni costo. Le zebre devono anche provare a vincere con un punteggio alto visto il 2-0 dei meneghini nel girone d'andata. I piemontesi, in caso di successo con 2 o più gol di scarto, passerebbero in vantaggio negli scontri diretti e costringerebbero il Milan a dover vincere l'ultima in casa contro il Verona per mantenere la posizione. In caso di 2-0 della formazione di Allegri sarebbe lei ad avere il vantaggio in caso di arrivo appaiate grazie a una migliore differenza reti generale.

SECONDO POSTO - Il successo dell'Inter proietta momentaneamente i nerazzurri al secondo posto con 69 punti con un vantaggio di un punto sulla Lazio. I biancocelesti giocheranno domenica pomeriggio con la Cremonese e vogliono riprendersi la piazza d'onore alle spalle del Napoli. In caso di successo le aquile avrebbero la certezza di finire davanti al Milan e la Champions sarebbe davvero ufficiale a prescindere dalle decisioni dei tribunali nei confronti della Juventus. L'appetito vien mangiando e adesso l'obiettivo comune è anche il secondo posto con l'Inter che è l'avversario da battere (matematicamente ci sarebbe anche il Milan che però parte ben più indietro). Partiamo, però, da una condizione abbastanza chiara: la Lazio è artefice del proprio destino. Con due vittorie le aquile si prenderebbero il secondo posto senza che le altre possano fare nulla. La situazione con l'Inter per le aquile è anche ingarbugliata per quello che riguarda gli scontri diretti. Le due squadre sono in assoluta parità (3-1 biancoceleste all'Olimpico e 3-1 nerazzurro a San Siro) e sarà la differenza reti a decidere la classifica in caso di arrivo appaiate delle due squadre. Con il 3-2 di sabato sera, i lombardi sono saliti a +28, mentre i biancocelesti sono a +27. Chiaramente un successo largo contro la Cremonese aiuterebbe molto anche perché qualora anche la differenza reti dovesse essere la stessa conta avere il miglior attacco e l'Inter è nettamente avanti con 70 gol fatti contro i 55 di Immobile e compagni. La rete subita a tempo scaduto dall'Inter potrebbe essere un assit da sfruttare per i capitolini. La gara contro i grigiorossi, già matematicamente retrocessi, è fondamentale e, come detto da Sarri dopo Udine, non va sottovalutata ma affrontata al meglio perché può risultare decisiva.

CLASSIFICA

NAPOLI 86

INTER 69*

LAZIO 68

MILAN 64

ATALANTA 61*

ROMA 60*

JUVENTUS 59**

FIORENTINA 53*

TORINO 53*

MONZA 52

BOLOGNA 50

UDINESE 46*

SASSUOLO 45*

EMPOLI 42

SALERNITANA 42*

LECCE 33

SPEZIA 31*

VERONA 30

CREMONESE 24

SAMPDORIA 19*

*= una partita in più

**= 10 punti di penalizzazione

Pubblicato il 27/05