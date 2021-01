CLASSIFICA - La Lazio vince ancora e resta attaccata alla zona Europa

Terminano anche le gare delle 15:00. La Lazio stende anche il Parma, dopo aver battuto la Fiorentina nella scorsa giornata. Una vittoria che consente ai biancocelesti di portare a casa tre punti e passare a quota 28, all'ottavo posto. Nell'anticipo delle 12:30 è andato in scena il rocambolesco pareggio tra Roma e Inter, un punto per uno che non smuove la classifica delle due squadre: nerazzurri secondi a -3 dal Milan, giallorossi terzi a 34 punti. Il Napoli beffa in extremis l'Udinese e vince 2 a 1, raggiungendo al quarto posto l'Atalanta con 31 punti. Niente da fare per il Crotone, che cade in casa del Verona: gli uomini di Juric proseguono la corsa e rimangno a una sola lunghezza sotto alla Lazio.