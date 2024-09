CLASSIFICA - Lazio prima. Cade il Porto, pari per Nizza, Real Sociedad e Twente

Inizia nel modo giusto la nuova Europa League della Lazio: secco 0-3, tutto nel primo tempo, alla Dinamo Kiev firmato Dia (doppietta) e Dele-Bashiru. Primi tre punti in tasca e primo posto nella classifica unica al pari di Slavia Praga, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, Anderlecht, Galatasaray. Solo un punto per le avversarie Nizza, Real Sociedad (1-1) e Twente, che ha pareggiato contro il Manchester United (1-1). Sconfitta invece per il Ludogorets (0-2) e per il Porto, caduto in casa proprio del Bodo/Glimt (3-2). Perdono anche PAOK e Ferncvaros. Pareggio nel finale tra Midtjylland e Hoffenheim (1-1). Domani le altre gare in programma, tra cui la Roma.