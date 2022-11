CLASSIFICA - Roma-Lazio, una vittoria che vale doppio: operazione sorpasso completata

Operazione sorpasso iniziata e portata a termine nel giro di poche ore. La Lazio vince un derby pesantissimo che gli consente di rialzarsi dopo le sconfitte con Salernitana e Feyenoord, battere i rivali di sempre e scavalcarli anche in classifica a due giornate dalla sosta per il Mondiale. Basta il gol di Felipe Anderson a far volare Sarri al terzo posto, 27 punti in classifica come l'Atalanta ma in vantaggio negli scontri diretti. Il secondo posto del Milan dista solo due lunghezze. La Lazio reagisce e risorge, basta guardare la classifica per rendersene conto.