CLASSIFICA | Sempre più affollata la zona Champions. Fugge il Napoli...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non approfitta dello stop dell'Atalanta e del Milan la Lazio che, dopo l'1-1 contro la Fiorentina, alla ventunesima giornata di Serie A replica contro l'Hellas Verona. Un solo punto, dunque, per i ragazzi di Maurizio Sarri che non allungano nella lotta Champions e, anzi, perdono una posizione in favore della Roma. I giallorossi con 40 punti ricoprono ora la terza posizione, mentre prova ad allungare l'Inter in seconda raggiungendo quota 43. La Lazio, con i suoi 39 punti, chiude la giornata da quarta in classifica con una lunghezza di vantaggio sull'Atalanta (prossima avversaria in campionato) e sul Milan.

1. Napoli 56

2. Inter 43

3. Roma 40

4. Lazio 39

5. Atalanta 38

6. Milan 38

7. Torino 30

8. Udinese 29

9. Bologna 29

10. Empoli 26

11. Monza 25

12. Fiorentina 24

13. Juventus 23

14. Lecce 23

15. Sassuolo 23

16. Salernitana 21

17. Spezia 18

18. Hellas Verona 14

19. Sampdoria 9

20. Cremonese 8