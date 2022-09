Classifica tiri in porta Serie A: la posizione della Lazio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il campionato va in vacanza per due settimane e in attesa della ripresa delle ostilità è tempo di fare i primi bilanci, almeno per quanto concerne i dati che ha lasciato in dote il campo. Infatti, il Corriere dello Sport ha stilato la classifica dei tiri effettuati nello specchio della porta da parte di tutte le squadre di Serie A. La Lazio con ben 35 tentativi è pari merito con Milan e Sassuolo. Di seguito la classifica completa.

CLASSIFICA TIRI IN PORTA SERIE A

INTER, ROMA 43

NAPOLI 39

FIORENTINA 37

MILAN, SASSUOLO, LAZIO 35

SALERNITANA 31

ATALANTA 30

UDINESE, TORINO 28

EMPOLI 27

SAMPDORIA 26

JUVENTUS, CREMONESE, BOLOGNA 25

LECCE 23

VERONA 22

MONZA 19

SPEZIA 13