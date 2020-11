CLASSIFICA - Tonfo Lazio all'Olimpico, sfuma l'aggancio al quarto posto

Brusco stop per la Lazio che sciupa l'occasione casalinga di portarsi a 17 punti in classifica al quarto posto, in compagnia di Juventus e Roma. All'Olimpico l'Udinese si impone 3-1, inchiodando i biancocelesti a quota 14. Resta sempre di sei lunghezze la distanza con la vetta occupata dal Milan, in attesa del risultato del match di San Siro contro la Fiorentina. Boccata d'ossigeno preziosa per i friulani, che almeno momentaneamente scalano ben 5 posizioni in coabitazione con Sampdoria, Cagliari e Benevento portandosi a 10 punti.