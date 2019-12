Colasanto: "La Lazio subisce azioni di disturbo sul mercato. Ma deve muoversi..."

C'è aria di calciomercato. Le prime big hanno iniziato a muoversi, chi per gennaio e chi per giugno. Mentre la Lazio sta riflettendo sul da farsi. In inverno, storicamente, i biancocelesti non sono avvezzi a grandi manovre o stravolgimenti. Meglio una soluzione interna che, al momento, potrebbe chiamarsi Kiyine e/o Jallow. Intanto Filippo Colasanto, agente Fifa, ha detto la sua a Radio Centro Suono in merito alla situazione che circonda il ds Tare in sede di trattative: “La Lazio ha uno dei migliori direttori sportivi in circolazione, anche se in questo momento credo che per i biancocelesti sia difficile muoversi sul mercato. La Lazio è diventata una competitor importante per grandi traguardi, e per questo le sue avversarie cercano di non favorirla, né rinforzarla. Sono le cosiddette azioni di disturbo. Sicuramente la Lazio non è più la squadra che può puntare a un prestito per lottare per l’Europa League, è un meccanismo perfetto e non si può rischiare di incepparsi. Però, vista la situazione di classifica, non può non cercare di fare qualcosa di concreto sul mercato.”

