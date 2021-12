Collina: "Novità sul fuorigioco in visa del Mondiale"

Novità in vista del prossimo Mondiale che si giocherà in Qatar nel 2022 per quanto riguarda il fuorigioco. A spiegarle Pierluigi Collina, presidente della Commissione arbitri Fifa, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Capisco il pubblico che vive con insofferenza i tempi lunghi in attesa di una review ma stiamo sperimentando una tecnologia nuova in vista del Mondiale: 10-12 telecamere che rilevano 29 punti del corpo del giocatore, 50 volte al secondo e un sofware analizza i dati alla perfezione per poi inviare la posizione in automatico al Var che a quel punto ha già la risposta per l'arbitro. I tempi sarebbero così molto più rapidi di quelli attuali".