Collovati: "Con il Bayern non era la vera Lazio. E quel rigore..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Collovati per parlare della sfida tra Lazio e Bayern Monaco: "Onore alla Lazio di non cercare scuse parlando dell'arbitro di Lazio-Bayern. Ho avuto l'impressione che ci fosse un po' di timore reverenziale nei confronti dei campioni del mondo. La Lazio era bloccata nei primi minuti, non riusciva a ripartire, ha sofferto dal punto di vista psicologico. Poteva starci benissimo il rigore per la Lazio, chissà come sarebbe andata a finire. E' stata una partita condizionata dall'aspetto psicologico. La vera Lazio può anche perdere, ma se la gioca in maniera diversa. L'Atalanta e l'spulsione? Gasperini ha ragione, gli arbitri non devono dimenticare che il calcio è uno sport di contatto. Bisogna tornare un po' alla normalità, anche se mi rendo conto che sarà dura tornare indietro".