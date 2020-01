Colonnese: "Lazio in cima con merito, per il Napoli non sarà facile"

L'ex difensore della Lazio, Francesco Colonnese, proietta lo sguardo in avanti. Dopo il Brescia i biancocelesti affronteranno il Napoli. Partita difficile per i partenopei - secondo Colonnese -, visto anche la probabile assenza di Koulibaly. Ecco il suo intervento a Radio Sportiva: "Questa prima parte di campionato ha detto che Inter e Lazio hanno meritato le posizioni che occupano in classifica. E lo stesso si può dire, in negativo, anche per il Napoli. Nelle prossime due partite vedremo in che condizione sono gli azzurri. Durante la sosta Gattuso ha avuto tempo per lavorare ma contro Inter e Lazio non sarà facile, soprattutto senza Koulibaly".

