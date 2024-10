Colpo Douglas-Patric, Cesari: "Condotta violenta? Assolutamente sì"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il colpo sferrato da Douglas Luiz a Patric in Juventus - Lazio è stato analizzato anche a Pressing su Canale 5. Questa è la disamina di Graziano Cesari: "Patric rimane a terra, si ferma il gioco e si decide quello che è successo. Sacchi non guarda mai quello che è successo in area di rigore, quindi lui non vede assolutamente nulla. Allora tra gomitata o pugno o schiaffo non c'è nessuna differenza, la regola 12 sulla condotta violenta è molto molto secca. Il braccio destro di Douglas Luiz va a infrangersi sulla schiena di Patric. Guardate il movimento del giocatore della Juventus (fa riferimento allo sguardo subito diretto verso Sacchi, ndr) che cerca subito l'arbitro per vedere dove guarda, che cosa sta succedendo e se in qualche modo il direttore di gara non vede. Condotta violenta? Si, assolutamente si. Intervento del Var assolutamente necessariuo perché il direttore di gara non vede. Espulsione del giocatore della Juventus? Si".

Il conduttore facendo riferimento a quanto diffuso in Open Var dice: "Però gli audio del Var parlano di un contatto definito fortuito". Cesari risponde con forza: "Definito fortuito uno che allarga il braccio e va a cercare la schiena di un avversario non mi sembra. Perché il braccio parte da posizione retro per andare a infrangersi sul davanti. Il movimento del giocatore della Juventus è molto diverso da un contatto fortuito".

Quanto al possibile utilizzo della prova tv conmtro Douglas Luiz Cesari spiega: "Bisogna vedere se il guidice sportivo chiederà un supplemento di rapporto. A quel punto saranno arbitro e Var a spiegare perché non sono intervenuti e in base a quel motivo il giudice sportivo potrà prendere una decisione".