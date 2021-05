Commissioni ai procuratori: ecco quanto spende la Lazio

Negli ultimi anni i club hanno dovuto fare i conti con il Covid-19 che ha inciso molto sull'aspetto economico. Oltre alle solite spese, le società hanno avuto a che fare anche con quelle per l’attività degli agenti sportivi che continuano ad arricchirsi moltissimo. Come riporta Repubblica-Affari & Finanza, dal 2015 la Serie A ha versato circa 913 milioni di euro nelle tasche dei procuratori tra i quali primeggiano Jonathan Barnett, Jorge Mendes, Mino Raiola, Volker Struth e Federico Pastorello. Quali sono i club italiani che, dal 2015, hanno speso più soldi per gli agenti? Questa la classifica completa con la Lazio al quattordicesimo posto con 16.692.031 milioni.

LA CLASSIFICA

Juventus – 190.078.027 euro (circa 31,6 milioni all’anno in media)

Inter – 107.941.368 (circa 18 milioni)

Roma – 103.122.016 (circa 17 milioni)

Milan – 94.610.626 (circa 15,8 milioni)

Napoli – 53.604.018 (circa 9 milioni)

Fiorentina – 51.251.833 (circa 8,5 milioni)

Torino – 36.944.382 (circa 6,1 milioni)

Atalanta – 36.862.177 (circa 6,1 milioni)

Sampdoria – 35.998.395 (circa 6 milioni)

Genoa – 27.977.007 (circa 4,7 milioni)

Sassuolo – 27.802.215 (circa 4,6 milioni)

Bologna – 26.210.807 (circa 4,4 milioni)

Udinese – 24.046.760 (circa 4 milioni)

Lazio – 16.692.031 (circa 2,8 milioni)

Parma – 12.064.357 (circa 4 milioni)

Cagliari – 11.390.490 (circa 2,3 milioni)

Hellas Verona – 8.810.612 (circa 2,2 milioni)

Crotone – 4.139.180 (circa 1,4 milioni)

Benevento – 2.679.909 (circa 1,3 milioni)

Spezia – 876.132 (unico anno in Serie A)