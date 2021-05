Commisso: "Metto in vendita la Fiorentina a 335 milioni, ma..."

Intervenuto in conferenza stampa per fare un bilancio di fine stagione della Fiorentina, il presidente Rocco Commisso ha parlato anche di un'eventuale cessione del club: "Lo Spezia è stato pagato 22 milioni. I Della Valle ha pagato 0 per acquistare la Fiorentina, idem De Laurentiis e Lotito. E quanto ha pagato il proprietario del Parma? Circa 60 milioni di euro. Io invece lo speso i soldi veri. Faccio i debiti in America e porto i soldi. Ora basta, io ho intenzione di mettere in vendita la Fiorentina. Ho speso 170 milioni per acquistarla. Poi 80 milioni per risanarla, poi altri 85 milioni di euro per il centro sportivo. Io voglio tornare in America e vendere la Fiorentina ai fiorentini, a quelli che hanno soldi... Però dovete fare come fatto da me: di questi 335 milioni di euro dovete mettere una caparra di 35 milioni di euro nel giro di dieci giorni e poi andare avanti. Io vi do una opportunità, soldi in cambio di garanzie. Voi dite che ci sarà un fiorentino disposto ad acquistarla? Questa offerta finisce entro dieci giorni... Io esporto il marchio Fiorentina negli USA, lo promuovo, e qui a Firenze ci sono solo attacchi su di me. Perché? ".

