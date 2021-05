Lazio, Cucchi ricorda lo Scudetto del 2000: "Palpitazioni anche al microfono"

"Sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio del 2000: la Lazio è Campione d'Italia". Una frase rimasta scolpita nella storia della Lazio e nel cuore dei tifosi durante uno dei giorni più belli ed emozionanti degli ultimi anni. I biancocelesti sono riusciti a vincere il titolo battendo in casa la Reggina e superando di conseguenza la Juventus, rimasta sconfitta a Perugia sotto la pioggia battente. Quella frase iconica è stata pronunciata da una delle voci più importanti del calcio italiano, quella di Riccardo Cucchi. Lo storico radiocronista di Tutto il Calcio, una volta andato in pensione, ha rivelato la sua fede biancoceleste e oggi via Twitter ha ricordato quel momento magico: "Ci sono momenti in cui il cuore batte più forte. Anche al microfono".

